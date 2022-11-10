РИА Новости: РФ усилит скрытность систем связи, изучив работу разведки НАТО на Украине

Специалисты усилят скрытность российских систем связи, изучив возможности разведки НАТО на Украине. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает РИА Новости.

«Блок НАТО осуществляет поддержку украинских вооруженных сил различными разведывательными средствами, радиотехнические комплексы которых способны эффективно обнаруживать источники электромагнитного излучения. В этой связи в настоящее время проводятся работы по повышению скрытности российских армейских систем связи», — объяснили агентству.

Источник отметил, что сейчас разведка альянса раскрыла все свои возможности. Это необходимо учесть при модернизации либо создании нового российского оборудования. Благодаря повышению скрытности систем связи противнику будет сложнее отследить работу комплекса, его расположение, вид и узнать саму передаваемую информацию.