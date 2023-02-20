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РИА Новости: Пленный солдат рассказал о британских и канадских офицерах в рядах ВСУ
Украинский солдат, который был взят в плен под Авдеевкой, рассказал о канадских и британских офицерах в ВСУ. По его словам, он контактировал с иностранными специалистами на разных участках фронта, передает РИА Новости.
Так, пленный сообщил, что видел иностранных военных под Херсоном. Те вместе с инженерами работали с бойцами морской пехоты. Боец отметил, что на тех участках фронта, где он встречался с британскими и канадскими специалистами, было невозможно обучать личный состав. То есть они находились там не для инструктажа, а непосредственного участия в боевых действиях.
«В этой группе было два-три человека. Остальные были наши морпехи. Я думаю, что они ближе к офицерскому составу. Потому что рядовые так не работали никогда. С ними всегда был переводчик. Переводчик с ними общался, и они группой заходили, отрабатывали определенные ситуации и уходили», — отметил пленный.
Он добавил, что сейчас ВСУ чаще отправляют военных на обучение за границу. К примеру, ему встречались те, кто вернулся из Великобритании.
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