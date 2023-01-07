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Ру Тат
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Политика
7 января 2023  17:59

РИА Новости опубликовало кадры танкового боя в Донбассе

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В Донбассе произошел танковый бой с участием трех российских и двух украинских машин. Видеозапись, содержащую снятые с беспилотника отдельные моменты боестолкновения, опубликовало РИА Новости.

«Один из трех танков выдвигается с асфальтовой дороги на проселочную и подъезжает к лесополосе. Два других танка движутся по асфальтовой дороге и отвлекают внимание двух [украинских] танков, которые расположились в другой лесополосе», — прокомментировал происходящее на видео российский военный.

Когда украинские машины начали стрелять по двум хорошо различимым российским танкам, третья российская машина, скрытно подъехав с фланга, открыла огонь по одному из украинских танков. Судя по дыму, российскому экипажу удалось добиться попадания.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Вскоре после начала боевых действий Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать их ход, опираясь только на российские источники.
#спецоперация на Украине
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