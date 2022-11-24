По распоряжению офиса украинского Президента Владимира Зеленского мобилизация в стране идет поголовно в русскоязычных областях и почти не затрагивает западные регионы. Об этом представителям российских силовых структур в Херсонской области рассказали украинские военные, пишет РИА Новости.

Ранее Верховная рада по представлению Владимира Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 19 февраля 2023 года.

«По сведениям от наших источников в ВСУ, всеобщая и поголовная мобилизация ведется только в русскоязычных областях Украины — в Николаевской, Днепропетровской, Черкасской», — рассказал собеседник агентства.

Подобное происходит в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области. Собеседник привел пример: в Ивано-Франковске мобилизовано 40 человек, во Львове — 30.

Источники среди украинских военных объясняют это тем, что киевский режим таким образом пытается решить задачу уничтожения русскоязычного населения регионов юга и востока страны, потенциально опасного для него.

«За счет тотальной мобилизации населения юго-востока Украины на фронт попадают в основном русскоязычные граждане, а украинские войска сейчас перемалываются российскими в ходе боевых действий, — рассказал сотрудник силовых структур. — А режим Зеленского, по указанию своих англосаксонских кураторов, освобождает земли для заселения переселенцами с Западной Украины».