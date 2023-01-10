РИА Новости: Летом ВСУ планировали наступление на Ростов-на-Дону и Таганрог

Командование ВСУ около полугода назад планировало наступление на Ростов-на-Дону и Таганрог. Такие отметки обнаружены на украинских картах, найденных на покинутых войсками позициях под Авдеевкой. Об этом со ссылкой на командира одного из российских подразделений сообщает РИА Новости.

Издание также поделилось видео, где показаны фрагменты данных карт. Они отпечатаны еще по советским шаблонам, к примеру Мариуполь на них указан как Жданов. Поверх нанесены пометки, обозначающие расположение российских и украинских войск.

«Что видно: Ростов-на-Дону, отметки, маршруты, Донецк, Луганская Народная Республика, также Харьков — движение как в нашу сторону, так и в обратную. Это направление движения, либо техники, либо сил и средств противника как в нашу, так и в противоположную сторону. По этому можно определить направление движения сил и средств. Одно из направлений — это Ростов-на-Дону, Таганрог. Это возможно, что они хотят или хотели (захватить — ред.)», — объяснил военный.

Он отметил, что эти карты были обнаружены на позициях под Авдеевкой, где располагались командные пункты украинских войск.