РИА Новости: Бойцы ВСУ портят технику, чтобы не попасть на передовую

Украинские военные портят вверенную им технику, чтобы не попасть в зону активных боевых действий. Об этом со ссылкой на документы, попавшие к российским силовикам, сообщает РИА Новости.

Так, при досмотре документов погибшего бойца ВСУ найдено письмо командиру. В нем говорилось о сослуживце, который намеренно и не впервые портит радиорелейную станцию связи.

«Прошу вас принять меры в отношении сержанта Сипко Ю.В., который своими действиями наносит ущерб (ведет противоукраинскую деятельность) на ключевых точках обороны города Бахмут (Артемовск)», — отмечается в рапорте.

Кроме того, о подобной ситуации рассказал пленный мобилизованный из Одессы.

«У нас была легкая бронированная техника — „Козаки“. И часто бывало, что они выходили из строя, никто не мог понять почему», — объяснил он во время оперативно-следственных мероприятий.

Пленный поделился, что обвиняемый в порче имущества был задержан и, как рассказывали ему сослуживцы, убит.

«Выяснилось, что он выводил специально машины из строя, чтобы самому не выдвигаться на позиции и туда не вывозить ребят, говорили, что вроде бы заливал воду в бензобак, сахар добавлял, чтобы техника выходила из строя и не выдвигалась на позиции», — заключил он.