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РИА Новости: Боевики ВСУ использовали под Угледаром боеприпас с химическим веществом
Боевики киевского режима сбросили боеприпас с неизвестным отравляющим веществом на позиции союзных сил под селами Урожайное и Великая Новоселовка. Об этом сообщает РИА Новости.
«Утром 16 февраля над позициями российских войск под Угледаром появились два ударных коптера противника, – рассказал один из военных. – Один из коптеров был сразу же сбит, другой успел провести бомбометание и сбросил на наши позиции химический боеприпас».
По его словам, двое бойцов, которые попали в зону поражения разорвавшегося снаряда, получили ожоги легких, также у них наблюдаются признаки отравления – рвота и раздражение слизистых.
Остатки боеприпасов были направлены на экспертизу для изучения. РИА Новости также показало фотографии примененного химического снаряда.
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