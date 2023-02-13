РИА Новости: Артиллеристы в ЛНР поразили ВСУ поблизости от российских позиций

Артиллеристам в ЛНР удалось уничтожить противника поблизости от российских позиций. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал военнослужащий с позывным «Ишим».

Он поделился, что удар по ВСУ был нанесен гаубицами «Гиацинт». Однако, как правило, артиллерия уничтожает противника как можно дальше от своего расположения.

«Стараемся первые выстрелы делать поглубже к противнику, подальше от нас, соответственно, корректировщики уже потом выводят огонь на ту цель, которую необходимо поразить», — объяснил военный.

По его словам, у «Гиацинтов» довольно тяжелые снаряды, которые позволяют поразить большую площадь, уничтожать как живую силу противника, так и высокобронированную технику.