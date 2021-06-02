РГС Банк запустил мобильный банк для бизнеса

РГС Банк запустил мобильное приложение «РГС Банк Бизнес», работающее на платформах iOS и Android. Сервис создан специально для предпринимателей и позволяет иметь круглосуточный доступ к своим финансам и управлять счетом компании из любой точки мира.

Приложение разработано совместно с компанией BSS — одним из ведущих российских разработчиков и интеграторов ПО в области дистанционного банковского обслуживания, речевых технологий и кибербезопасности. Мобильный банк отличает современный дизайн в автомобильной тематике, соответствующий бизнес-стратегии РГС Банка как банка для автомобилистов и компаний из сферы автобизнеса.

В приложении реализованы самые востребованные финансовые сервисы и продукты. Пользователям доступен широкий спектр операций по управлению своими счетами: проведение быстрых платежей в 2 клика (в том числе бюджетных и ЖКХ), отправка реквизитов счета, проверка контрагентов, формирование выписок по счетам, полный доступ к управлению счетом, финансовая аналитика, оформление депозитов. Также в мобильном банке пользователи могут получить информацию о расположении отделений и банкоматов и создать запрос на получение консультации специалистов банка по почте или в режиме звонка.

Подтверждение операций в приложении осуществляется с помощью одноразового пароля в виде смс-кода. Программа синхронизирована с интернет-банком, что позволяет просматривать историю операций по счету, проведенных в обеих системах дистанционного банковского обслуживания РГС Банка, а также подписывать и отправлять в мобильном банке платежные документы, созданные в системе ДБО «РГС Банк Бизнес». Приложение также предусматривает возможность работы в разных браузерах интернета.

Начать пользоваться мобильным приложением для бизнеса клиенты РГС Банка могут сразу после открытия счета в Банке. Скачать приложение можно в AppStore и Play Маркет, а также в один клик с помощью QR-кода на странице сайта.

«2020 год доказал важность диджитализации во всех сферах банковского бизнеса. Оперативное и качественное управление финансами при этом уже давно не воспринимается клиентами вне рамок современных дистанционных систем обслуживания, — отметила директор по корпоративному бизнесу РГС Банка Анна Гордеева. — Запуск мобильного приложения „РГС Банк Бизнес“ стал одним из этапов развития технологической платформы банка и значимых элементов в рамках построения омниканальной модели продаж кредитной организации».

«Использование мобильных приложений — удел не только физических лиц. Все активнее с мобильных устройств управляют счетами компании и предприниматели. В линейке наших решений для юридических лиц есть и мобильный банк для бизнеса. Мы гордимся этим приложением и рады, что его выбирает для своих корпоративных клиентов все большее количество банков. Оно действительно заслуживает этого», — прокомментировал директор по продажам компании BSS Виталий Патешман.

РГС Банк (ПАО «РГС Банк», ген. лиц. Банка России № 3073, основан в 1994 г.) — банк для автомобилистов и компаний из сферы автобизнеса. Входит в группу банка «Открытие». Обладает кредитными рейтингами РА «Эксперт» на уровне «ruBBB». Является участником Системы обязательного страхования вкладов, членом Ассоциации Региональных Банков, НАУФОР, ММВБ и др. www.rgsbank.ru