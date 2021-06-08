РГС Банк запустил доставку кредитов наличными

РГС Банк запустил сервис по доставке кредитных продуктов. Теперь потребительские кредиты с доставкой на дом можно оформить в 56 городах по всей России. Кредит может быть отправлен клиенту уже на следующий рабочий день после одобрения, а деньги доступны для использования в день доставки.

Представитель банка приедет к клиенту, проверит соответствие данных паспорта информации, указанной в заявке, поможет подписать кредитные документы и установить мобильное приложение банка, а затем выдаст моментальную карту Masterсard Standard с деньгами. Клиенту останется только дождаться сообщения о перечислении средств.

Оставить заявку на получение кредита можно на сайте РГС Банка или по телефону контакт-центра. Срок принятия решения составит не более 15 минут, а одобренное предложение будет действовать в течение 3 месяцев. Кроме того, для получения более выгодной ставки к доставляемому кредиту можно дистанционно оформить полис добровольного страхования жизни.

Доставка кредита наличными существенно экономит время клиента: для оформления заявки и получения денег не требуется посещать офис, а встреча с представителем банка занимает не более получаса, после чего клиент может снимать деньги в банкомате или платить полученной картой с первого же дня. Кроме того, на фоне продолжающейся коронавирусной эпидемии доставка банковских продуктов становится все более востребованной среди клиентов, а сотрудники РГС Банка работают с соблюдением всех норм безопасности.

Ранее РГС Банк уже запустил сервис по доставке дебетовых карт. Клиенты могут не только заказать карту на сайте банка или по телефону контакт-центра, но и получить ее с доставкой на дом, на работу или в ближайшее в отделение кредитной организации в 200 городах по всей России.

«Различные сервисы доставки уже прочно вошли в нашу повседневную жизнь: жители крупных городов привыкли к тому, что практически любые продукты уже можно не только заказать онлайн, но и получить с доставкой на дом. А пандемия и связанные с ней ограничения еще больше подстегнули этот спрос, — отметила Марина Дембицкая, член правления, директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка. — Чтобы повысить удобство и качество обслуживания клиентов, мы расширили доставку банковских продуктов и на кредиты наличными, спрос на которые держится на стабильно высоком уровне. Для каждого клиента таким образом в любой момент времени теперь доступны все каналы взаимодействия с РГС Банком: в отделении, в контакт-центре, в Интернет- и мобильном банке, а теперь еще и при доставке банковских продуктов на дом».

Напомним, что кредит наличными на сумму до 3 млн рублей в РГС Банке можно оформить на срок до 5 лет по ставке от 7,9%, а также получить дополнительный дисконт в 2%, если деньги будут потрачены на покупку автомобиля. Получить заем на сумму до 500 тыс. рублей можно без подтверждения дохода всего по двум документам — паспорту РФ и водительскому удостоверению (или другому документу, удостоверяющему личность).

РГС Банк. Банк для автомобилистов (ПАО «РГС Банк», ген. лиц. Банка России № 3073, основан в 1994 г.) — российский банк в рамках группы банка «Открытие» с фокусом на привлечении и комплексном обслуживании автомобилистов и компаний из сферы автобизнеса. Входит в ТОП-5 лидеров рынка по выдачам и ТОП-10 по портфелю автокредитов. Сеть кредитной организации охватывает более 90 городов в 64 субъектах России. Банк обладает кредитными рейтингами РА «Эксперт» на уровне «ruBBB+». Является участником Системы обязательного страхования вкладов, членом Ассоциации Региональных Банков, ММВБ и др.

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