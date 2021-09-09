РГС Банк расширил программу «Финансирование склада» для дистрибьюторов автобусов

РГС Банк, банк для автомобилистов, дополнил кредитную линейку для бизнеса новым продуктом «Финансирование склада ТС Автобусы». Программой уже воспользовалась группа компаний «Современные транспортные технологии» — эксклюзивный дистрибьютор «Группы ГАЗ», куда входят «Павловский автобусный завод» (ПАЗ), «Ликинский автобусный завод» (ЛИАЗ) и «Курганский автобусный завод».

«Финансирование склада ТС Автобусы» — это кредитование текущих потребностей дилеров для формирования склада с отсрочкой платежа под залог приобретаемых автобусов. Продукт позволяет освободить автопроизводителей от рисков благодаря приобретению у них прав требования к дилерам и в то же время создать более комфортные условия работы для дилерcкой сети за счет снижения кредитной нагрузки, минимальных требований к залогу и оперативного принятия решений по предоставлению финансирования.

В рамках программы предусмотрена только ежемесячная выплата процентов, а оплата основного долга — в конце срока. Отсрочка платежа составляет не более 240 дней. Досрочное погашение возможно при условии погашения суммы уступки прав требования в полном объеме по каждому транспортному средству. Лимит финансирования устанавливается банком индивидуально для каждого дилера и действует не более одного года. Также предусмотрена возможность пересмотра лимитов финансирования и их досрочного закрытия по итогам мониторинга.

«Отдельное направление в программе „Финансирование склада“ было создано как раз по ходатайству нашей компании. Специализированные условия продукта позволят предоставить дилерам больше финансовых возможностей для реализации автобусов и поддержать широкий продуктовый ряд на складах, — поделился генеральный директор ГК «Современные транспортные технологии» Олег Марков. — И, конечно, мы надеемся на дальнейшее расширение сотрудничества и разработку новых программ финансирования сервисно-сбытовой сети».

«Концентрация на обслуживании предприятий из сферы автобизнеса расширяет возможности РГС Банка по разработке актуальных финансовых продуктов под конкретные цели клиентов. Так, „Финансирование склада“ — это базовая программа, есть програма „Лайт“ и теперь специальный продукт для дилеров автобусов, — отметила Анна Гордеева, Директор по корпоративному бизнесу РГС Банка. — Сотрудничество с ГК „СТТ“, официальным дистрибьютором крупнейшего российского производителя автобусов всех классов и назначений „Группы ГАЗ“, имеет для нас высокое значение. Это очередное подтверждение качества наших кредитных предложений в сегменте авторынка».

РГС Банк. Банк для автомобилистов (ПАО «РГС Банк», ген. лиц. Банка России № 3073, основан в 1994 г.) — российский банк в рамках группы банка «Открытие» с фокусом на привлечении и комплексном обслуживании автомобилистов и компаний из сферы автобизнеса. Входит в ТОП-5 лидеров рынка по выдачам и ТОП-10 по портфелю автокредитов. Сеть кредитной организации охватывает более 90 городов в 64 субъектах России. К сотрудничеству с банком подключены более 3,3 тысяч партнеров-автосалонов по всей России. Особый акцент делается на цифровой трансформации бизнеса и развитии онлайн-каналов оформления финансовых продуктов в «один клик». Ключевой проект в рамках построения омниканальной модели продаж — маркетплейс по покупке и продаже автомобилей Bankauto.ru. Банк обладает кредитными рейтингами РА «Эксперт» на уровне «ruBBB+». www.rgsbank.ru