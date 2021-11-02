РГС Банк повысил ставку по вкладу «Подушка безопасности» до 8,6% на платформе Финуслуги

РГС Банк предложил повышенную ставку до 8,6% по вкладу «Подушка безопасности». Специальное предложение действует до конца года для пользователей платформы личных финансов Финуслуги Московской биржи.

Вклад «Подушка безопасности» открывается полностью онлайн и не требует визита в офис банка. Денежные средства можно разместить на срок 91, 181, 367 и 732 дня. Минимальная сумма депозита – 30 000 рублей. Частичное снятие и пополнение вклада не предусмотрены. Проценты выплачиваются в дату окончания срока вклада. Ставка зависит от периода размещения средств и составит 6,5% годовых при сроке вклада 91 день, 8,1% – при сроке вклада 181 и 732 дня и 8,6% – при сроке вклада 367 дней.

«Стоит отметить, что в связи с ужесточением антиковидных ограничений многие клиенты могут столкнуться с трудностями при личном посещении отделений банка. Однако в сложившейся экономической ситуации формирование накоплений на выгодных условиях актуально как никогда. В связи с этим возможности платформы Финуслуги позволяют комфортно и безопасно подобрать на портале наиболее выгодное финансовое предложение, в том числе и наш вклад „Подушка безопасности“, не выходя из дома. При этом дистанционное оформление вклада не только упрощает коммуникацию с банком, но и позволяет получить гораздо более выгодную ставку. Особенно интересен данный формат для наших новых клиентов, которые могут открыть вклад с повышенной ставкой сразу же после регистрации и идентификации на платформе и не зависеть от точки продаж банка в регионе проживания», — отметила член правления, директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка Марина Дембицкая.

«На платформе Финуслуги можно выбирать и открывать вклады на выгодных условиях онлайн в режиме 24/7 без визита в офис. Сегодня РГС Банк, который недавно присоединился к платформе, предлагает клиентам Финуслуг открыть вклад с высокой ставкой. Надеемся на развитие сотрудничества и появление новых возможностей для наших пользователей», — прокомментировал управляющий директор проекта Финуслуги Московской биржи Игорь Алутин.

РГС Банк. Банк для автомобилистов (ПАО «РГС Банк», ген. лиц. Банка России № 3073, основан в 1994 г.) – российский банк в рамках группы банка «Открытие» с фокусом на привлечении и комплексном обслуживании автомобилистов и компаний из сферы автобизнеса. Входит в ТОП-5 лидеров рынка по выдачам и ТОП-10 по портфелю автокредитов. Сеть кредитной организации охватывает более 90 городов в 64 субъектах России. К сотрудничеству с банком подключены более 3,3 тысяч партнеров-автосалонов по всей России. Особый акцент делается на цифровой трансформации бизнеса и развитии онлайн-каналов оформления финансовых продуктов в «один клик». Ключевой проект в рамках построения омниканальной модели продаж - маркетплейс по покупке и продаже автомобилей Bankauto.ru. Банк обладает кредитными рейтингами РА «Эксперт» на уровне «ruBBB+». www.rgsbank.ru

Финуслуги — платформа личных финансов, созданная Московской биржей. На Финуслугах можно выбирать и открывать банковские вклады онлайн в режиме 24/7, а также приобретать полисы ОСАГО. В перспективе на платформе появятся облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н) и другие продукты от банков, управляющих и страховых компаний. Finuslugi.ru