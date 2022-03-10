РГС Банк поднял ставки по накопительным счетам до 23,3% годовых

РГС Банк сообщил о повышении ставок по накопительным счетам до 23,3% годовых.

РГС Банк, являясь банком для автомобилистов, принял решение о повышении процентной ставки по накопительному счету «Автомобилист 2.0» до 23,3% годовых. Кроме того, более доходными стали архивные сберегательные продукты. Теперь по НС «Автомобилист» ставка увеличена до 23,3% годовых и до 20% — по НС «Для своих».

Открытие накопительного счета «Автомобилист 2.0» предусмотрено в рублях. У клиента есть возможность активно распоряжаться своими деньгами — пополнять счет или совершать расходные операции. Начисление ставки 20% предусмотрено на ежедневный остаток по счету от одной тысячи рублей. Выплата процентов и их капитализация происходят каждый месяц.

В случае расходных операций с использованием дебетовой карты «АвтоДрайв» размер базовой ставки может вырасти на один процент, а учитывая капитализацию, размер максимальной ставки по счету составит 23,3% годовых.

Открытие сберегательного счета «Автомобилист 2.0» возможно как в отделении банка, так и дистанционным способом, за счет использования сервисов сайта, интернет-банка, мобильного приложения или маркетплейса #банкавто. Доступ к онлайн-сервисам открывает любая карта РГС Банка, которая является ключом к дистанционному обслуживанию и позволяет использовать целый перечень финансовых продуктов. Карта может быть заказана на сайте РГС Банка или автомаркета #банкавто и доставляется более чем в 200 городах страны.

Информация по актуальной ставке накопительного счета в интернет- и мобильном банке доступна после того, как будет сформирована выписка по накопительному счету.