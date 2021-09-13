РГС Банк открыл офис формата Pit-Stop в Казани

РГС Банк открыл офис в формате Pit-Stop для физических лиц по адресу: г. Казань, проспект Победы, д. 19. В отделении можно оформить кредитные, сберегательные и карточные продукты, а также приобрести страховые и сервисные услуги партнеров банка.

Режим работы офиса «Казань проспект Победы»: понедельник — пятница: 09.00-18.00, суббота, воскресенье — выходной.

Отличительной особенностью нового офиса является «бескассовый» формат обслуживания, который призван ускорить процесс предоставления клиенту банковских услуг. Роль касс в новом офисе играют ресайклинговые банкоматы, позволяющие за один раз проводить операции снятия и внесения наличных денежных средств на крупные суммы до 1 млн рублей.

Записаться на обслуживание в офис в Казани, как и в другие отделения РГС Банка по всей стране, можно дистанционно. Сделать это можно в режиме онлайн на сайте банка или через контакт-центр. Сервис предоставляется на бесплатной основе и позволяет получить приоритетное обслуживание в любом отделении в удобное время.

Сегодня в Татарстане открыто шесть отделений РГС Банка, из которых три офиса находятся в Казани. Кроме того, еще около 40 точек продаж расположены в автосалонах и дилерских центрах республики. Также в Альметьевске, Бугульме, Зеленодольске, Набережных Челнах и Нижнекамске клиенты могут оформить банковские продукты (дебетовые кары и кредиты наличными) с доставкой на дом.