РГС Банк и Финуслуги выяснили, что 45% россиян предпочитают открывать вклады дистанционно

РГС Банк (входит в группу банка «Открытие») и платформа Финуслуги выяснили, какой способ оформления вклада сегодня привычнее для россиян — традиционный, в отделении банка, или через онлайн-сервисы.

По данным опроса*, уже практически половина опрошенных (45%) предпочитают дистанционный формат при открытии сберегательного продукта. При этом 37% россиян от онлайн-оформления вклада останавливает тот факт, что они просто не понимают, как это сделать.

Несмотря на то, что более чем для половины (55%) россиян по-прежнему привычнее открывать вклады в отделении банка, остальные 45% выбирают для этого дистанционные каналы: по 14% указали как удобный способ открытия вклада мобильное приложение банка и финансовые порталы — агрегаторы, еще 12% — интернет-банк и 5% — финансовые маркетплейсы (в том числе Финуслуги).

На вопрос, при каких условиях вы готовы оформить вклад онлайн, 30% опрошенных поставили на первое место отсутствие необходимости посещать отделение банка. Почти столько же (29%) вкладчиков решатся дистанционно открыть сберегательный продукт при высокой безопасности переводов и надежности банка, 27% — при более высокой по сравнению с традиционной линейкой продуктов ставке, 16% — при отсутствии комиссии за перевод средств на счет банка. Еще 9% отметили важность удобного интернет-/мобильного банка, а 5% — оперативность открытия вклада.

Значительная часть россиян (37%) при этом не оформляют вклад онлайн только потому, что не понимают, как это сделать. Еще четверть опрошенных (25%) привыкли из года в год обращаться в офис банка лично. Каждому пятому (20%) дистанционная процедура открытия вклада кажется небезопасной. 12% респондентов важно иметь на руках договор от банка. Еще 11% останавливает комиссия за онлайн-перевод денежных средств, а 5% сложно открывать продукты подобным способом.

Марина Дембицкая, член правления, директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка:

«Результаты опроса показали, что уже почти половина россиян с комфортом пользуется возможностями онлайн-вкладов. А среди остальных высок процент тех, кто в ближайшее время может начать активно осваивать дистанционные каналы, роль которых растет с каждым днем. При этом стоит отметить высокую конкуренцию в этом направлении как среди игроков банковского рынка, развивающих свои системы ДБО (дистанционного банковского обслуживания), так и среди финансовых маркетплейсов. Для знакомства с этим форматом отлично подойдет платформа личных финансов Финуслуги Московской биржи, отвечающая большинству требований потенциальных вкладчиков».

Управляющий директор проекта Финуслуги Московской биржи Игорь Алутин:

«Ежедневно платформой Финуслуги пользуются тысячи россиян. У нас можно онлайн, в режиме 24/7, подобрать самые выгодные финансовые предложения от ведущих российских компаний. С осени 2021 года число регистраций на Финуслугах выросло более чем вдвое, а спрос на открытие вкладов с помощью платформы увеличился втрое. Люди пользуются платформой как комфортным инструментом по работе с финансами. Фактор успеха в том, что Финуслуги полностью отвечают условиям, важность которых отметили участники опроса: высокий уровень безопасности и доступ к продуктам с самыми высокими ставками. Пользователи платформы, например, могут оформить вклад „Подушка безопасности“ РГС Банка по повышенной ставке 9,2% годовых».

* В исследовании приняли участие 1100 респондентов в возрасте 18+, география исследования — города России с населением 500 тыс +, метод сбора данных — анкеты на самозаполнение, онлайн-опрос, данные — декабрь 2021 года.