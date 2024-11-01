РГО: В Арктике растаял остров Месяцева из архипелага Земля Франца-Иосифа

Остров Месяцева, снимок 2021 года с дрона

Фото: Александра Барымова / Центр морских исследований МГУ имени Ломоносова

В архипелаге Земля Франца-Иосифа из-за глобального потепления полностью растаял остров Месяцева. Об этом сообщает Русское географическое общество.

«В районе острова Ева-Лив архипелага Земля Франца-Иосифа в Арктике исчезло ледяное образование, которое ранее называлось остров Месяцева. Мы следили за ним в 2020–2022 годах. Теперь остров окончательно растаял <...>», — заявил доцент МАИ, кандидат технических наук Алексея Кучейко.

По данным спутниковой съемки, остров Месяцева образовался из одноименного полуострова в результате таяния ледника на острове Ева-Лив до 1995 года.

В августе 2015 года площадь острова составляла 53 гектара, а к августу 2024-го уменьшилась до 3 гектаров. Уже через месяц остров окончательно исчез.

Исчезновение этой территории потребует корректировки навигационных карт, добавил исследователь.

В связи с таянием острова межрегиональная проектная группа «РИСКСАТ», которую возглавляет Кучейко, выдвинула гипотезу, что в арктических регионах потепление климата приводит к таянию ледников и повышению уровня моря, а это в свою очередь вызывает эрозию береговой линии и, как следствие, исчезновение некоторых форм рельефа.