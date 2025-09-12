news_header_top
РФС взыщет с ФК «Томь» 42 млн рублей

Фото: vk.com/fctomtomsk

Накануне стало известно, что московский арбитражный суд удовлетворил иск Российского футбольного союза (РФС) в отношении ФК «Томь». По итогам решения суда с томичей взыщут порядка 42 млн рублей.

В российской премьер-лиге ФК «Томь» выступал на протяжении девяти сезонов. В 2022 году клуб не прошел процедуру лицензирования РФС, пропустил сезон и потерял профессиональный статус. А в 2023 году клуб потерял членство в РФС.

22 июля 2025 года РФС подал иск о взыскании задолженности с томского ООО «Футбольный клуб Томь».

Отметим, на руководство клуба возбуждено уголовное дело в результате невыплаты заработной платы сотрудникам. Сумма колеблется в пределах 28 млн рублей.

