РФС введет отдельный штраф за скандирование на аренах «Зенит - позор российского футбола»

Фото: rubin-kazan.ru

Телеграм-канал «Mash на спорте» утверждает, что РФС введет отдельный фиксированный штраф за скандирование кричалки «Зенит – позор российского футбола». Источник передает, что эта сумма равна 10 тысячам рублей.

Ранее РФС штрафовал клубы РПЛ выборочно, если болельщики выкрикивали на аренах «Зенит – позор российского футбола». Санкции назначались за плохое поведение фанатов, в целом.

По данным «Mash на спорте», первой командой в РПЛ, оштрафованной по новым правилам, станет «Ахмат». Болельщики в Грозном скандировали «Зенит – позор российского футбола» во время матча первого тура Кубка России Пути РПЛ. В той встрече петербуржцы добыли победу – 2:1.

Отметим, что казанские болельщики во время матча второго тура РПЛ между «Рубином» и «Зенитом» также выкрикивали с мест «Зенит – позор российского футбола». По итогам встречи, татарстанский коллектив был оштрафован.