РФС ведет переговоры с США о проведении товарищеского матча

Фото: пресс-служба РФС

Российский футбольный союз обсуждает с Федерацией футбола США возможность проведения товарищеской встречи между национальными командами. Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Могу сказать, что сейчас момент достаточно позитивный», – приводит его слова ТАСС. Митрофанов отметил, что контакт с американской стороной выстраивался не единожды, однако оценивать результативность общения пока рано. Детали переговоров РФС традиционно не раскрывает до достижения окончательных договорённостей и подписания документов.

Ранее возможность проведения матчей между Россией и США, включая хоккейный, допустил спецпредставитель США по глобальным партнёрствам посол Паоло Замполли. Напомним, что в июле 2026 года в Москве уже состоялся хоккейный матч с участием российских и американских игроков, приуроченный к 250-летию США.

Сборная России с 2022 года проводит только товарищеские матчи из-за отстранения от турниров ФИФА и УЕФА. В 2026 году команда Валерия Карпина уже сыграла с Ираном, Намибией и Нигерией, а в ноябре встретится с Узбекистаном и Венесуэлой.