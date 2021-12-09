РФС: Судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Нижнего Новгорода» в матче с «Рубином»

Экспертно-судейская комиссия при РФС признала ошибочным решение арбитра Артема Чистякова не назначать пенальти в ворота «Нижнего Новгорода» на 57-й минуте матча против «Рубина». Такое решение опубликовано на официальном сайте РФС.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды „Нижний Новгород“, вступив в единоборство за верховой мяч с атакующим игроком команды „Рубин“ в собственной штрафной площади, совершил толчок своей рукой в область лица соперника, что должно расцениваться как безрассудное поведение и наказываться 11-метровым ударом и предупреждением игрока», — сказано в документе.

Напомним, что спорный эпизод возник на 57-й минуте встречи при счете 2:1 в пользу нижегородцев. До финального свистка счет не изменился.