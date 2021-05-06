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Ру Тат
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6 мая 2021  19:34
Сергей Гаврилов

РФС оштрафовал «Рубин» на 100 000 рублей

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После матча 28-го тура чемпионата РПЛ «Рубин» (Казань) — «Динамо» (Москва) (2:0) обе команды подверглись штрафным санкциям. В общей сложности казанский клуб должен будет выплатить 100 тыс. рублей, рассказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Подвели казанцев болельщики. 
«За нарушение санитарного регламента болельщиками „Рубин“ оштрафован на 50 тысяч рублей», — сказал Григорьянц. 
Еще 50 тыс. казанская команда выплатит «за выход футболистов из „чистой зоны“ при праздновании гола „Рубина“». 
«Динамо» за нарушение социальной дистанции оштрафовано на 50 тысяч рублей. 
Несмотря на то что матч прошел под диктовку москвичей, «Рубин» выручили серб Джордже Деспотович и кореец Хван Ин Бом, которым удалось забить в контратаках.
За тура до финиша сезона «Рубин» с 49 очками занимает четвертое место. Следующий матч казанцев пройдет 8 мая — в Туле они сыграют с местным «Арсеналом».

фк рубин
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