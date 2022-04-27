РФС признал ошибочным второй гол «Енисея» в ворота «Рубина» в четвертьфинале Кубка

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрела обращение «Рубина» по поводу судейства в четертьфинальной игре Кубка России против красноярского «Енисея».

Комиссия признала, что второй гол «Енисея» в ворота «Рубина» был засчитан неверно. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что атакующий игрок команды "Енисей" №75 Андрей Окладников, забивший гол в ворота команды "Рубин", находился в положении вне игры в момент передачи мяча ему партнером по команде №7 Александром Зотовым, так как его часть тела, которой можно забить гол, находилась ближе к линии ворот соперника, чем предпоследний игрок обороняющейся команды», – говорится в заявлении.

Напомним, ранее «Рубин» проиграл «Енисею» в четвертьфинале Кубка России со счетом 1:3 и выбыл из розыгрыша турнира.