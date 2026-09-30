РФС показал ролик о матче Россия — Иран

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Российский футбольный союз опубликовал видеообзор товарищеского матча сборных России и Ирана. Встреча прошла 29 сентября в Казани на стадионе «Ак Барс Арена», ее посетили 34 362 зрителя.

Матч завершился победой россиян со счетом 2:0. Оба мяча забил Александр Головин — на 21-й и 36-й минутах. Полузащитник оформил первый дубль в карьере за сборную России и довел число своих голов за национальную команду до 11.

3 октября сборная России сыграет с Намибией в Екатеринбурге, а 6 октября — с Нигерией в Нижнем Новгороде.