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На главную ТИ-Спорт 30 сентября 2026 15:39

РФС показал ролик о матче Россия — Иран

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РФС показал ролик о матче Россия — Иран
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Российский футбольный союз опубликовал видеообзор товарищеского матча сборных России и Ирана. Встреча прошла 29 сентября в Казани на стадионе «Ак Барс Арена», ее посетили 34 362 зрителя.

Матч завершился победой россиян со счетом 2:0. Оба мяча забил Александр Головин — на 21-й и 36-й минутах. Полузащитник оформил первый дубль в карьере за сборную России и довел число своих голов за национальную команду до 11.

3 октября сборная России сыграет с Намибией в Екатеринбурге, а 6 октября — с Нигерией в Нижнем Новгороде.

#сборная России
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