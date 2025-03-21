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На главную ТИ-Спорт 21 марта 2025 11:28

РФС оштрафовал кипера «Пари НН» Медведева после игры с «Рубином» за сломанную тумбу

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РФС оштрафовал кипера «Пари НН» Медведева после игры с «Рубином» за сломанную тумбу
Фото: социальные сети ФК "Пари НН"

Российский футбольный союз (РФС) оштрафовал вратаря «Пари НН» Никиту Медведева после игры с «Рубином» (0:1) на 60 тыс. рублей. Об этом сообщает председатель КДК РФС Артур Григорьянц в интервью ТАСС.

Также штраф получил и казанский клуб – в размере 40 тыс. – за то, что не предоставил нижегородцам поле с необходимым оборудованием, сообщает источник.

«В соответствии с регламентом за неспортивное поведение Медведев оштрафован на 60 тыс. рублей. "Рубин" не предоставил гостевой команде поле с необходимым оборудованием или иное равноценное поле в том же городе. Об этом указано в дисциплинарном регламенте. За данное нарушение "Рубин" оштрафован на 40 тыс. рублей», –передает слова Григорьянца ТАСС.

Напомним, Никита Медведев, уходя с поля, ударил ногой по тумбе для мяча в подтрибунном помещении и сломал ее.

В данный момент «Пари НН» идет на 13-м месте в таблице РПЛ. «Рубин» же расположился на седьмой строчке первенства.

#фк рубин #премьер-лига #футбол #спорт
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