РФС опубликовал видео первой тренировки сборной России по футболу на сборах

Видео с первой тренировки сборной России по футболу на сборах в Москве опубликовал Российский футбольный союз (РФС). На кадрах представлены отрывки с командного собрания, которое провел Валерий Карпин и тренировки в тренажерном зале.

Отметим, что ряд футболистов собрались на базе национальной команды еще накануне, но в полном составе команда Карпина собралась лишь сегодня. Сообщается, что все футболисты прошли ПЦР-тесты. Сборы продлятся до 27 марта.

Напомним, что в составе команды уже произошли изменения по итогам медицинского осмотра. По решению медиков сбор пропускают Александр Ерохин из «Зенита», Федор Смолов и Арсен Захарян, представляющие «Динамо», а также Антон Заболотный из ЦСКА. На их место тренерский штаб сборной России вызвал полузащитника «Рубина» Константина Кучаева, нападающего «Динамо» Константина Тюкавина и голкипера «Ростова» Сергея Песьякова. Тюкавин уже успел поделиться впечатлениями от своего вызова в команду.

«Приехал домой, мне позвонил администратор национальной команды и сказал, что меня вызывают. Изначально я должен был приехать в «молодежку», но так как обе команды тренируются на базе в Новогорске, мой маршрут практически не изменился. Расстояние между корпусами – три минуты ходьбы. Обидно что не будет стыковых матчей. Но сбор – это всегда хорошо. Мы приезжаем с большим желанием. Рады видеть друг друга, тренироваться вместе. Мне кажется важно, что в непростое время футбол остается и становится для людей отдушиной», - приводит слова футболиста пресс-служба РФС.

Состав сборной России на сборах

Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»), Александр Селихов («Спартак»), Сергей Песьяков («Ростов»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Кирилл Заика, Сергей Терехов (оба – «Сочи»), Максим Осипенко («Ростов»), Данил Круговой, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все – «Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Игорь Дивеев (ЦСКА).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив» Москва), Владислав Сарвели, Антон Зиньковский (оба – «Крылья Советов» Самара), Даниил Фомин («Динамо» Москва), Алексей Ионов («Краснодар» Краснодар), Далер Кузяев, Андрей Мостовой (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Зелимхан Бакаев («Спартак» Москва), Данил Глебов («Ростов» Ростов-на-Дону), Константин Кучаев («Рубин» Казань).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо» Москва), Иван Сергеев («Зенит» Санкт-Петербург).