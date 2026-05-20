РФС обязал судей сообщать о попытках коррупции. Поступило первое обращение

Арбитр Антон Анопа обратился в РФС в рамках нового поручения, обязывающего судей незамедлительно сообщать о любых попытках давления. Инцидент произошёл 6 апреля после матча Первой лиги «Уфа» — «Торпедо» (1:1).

По данным «Ведомостей», Анопа пожаловался на давление со стороны бывшего арбитра РФС Владимира Рогулева. Тот после игры в гостинице в нецензурной форме высказывался о судействе, упомянув эпизоды с пенальти. «Ты нам сегодня пенальти назначил… А ранее какой пенальти ты нам назначил в Новороссийске?» — звучала фраза.

Анопа заявил, что инцидент не повлиял на его работу и не содержал признаков противоправного воздействия на результат матча. Связь бывшего арбитра с клубом он установить не смог.