На главную ТИ-Спорт 18 августа 2025 12:57

РФС накажет Станковича после матча с «Зенитом»

Фото: spartak.com

Глава КДК РФС Артур Григорьянц поделился информацией, что вскоре комитет примет решение наказать главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. Такой вердикт будет вынесен за то, что сербский специалист не присутствовал на пресс-конференции после матча 5-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«КДК рассмотрит, что после матча «Спартак» — «Зенит» вместо главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в пресс-конференции участие принимал тренер Ненад Сакич», — приводит слова главы контрольно-дисциплинарного комитета «Чемпионат».

Напомним, игра 5-го тура РПЛ проходила 16 августа и завершилась со счетом 2:2, несмотря на то, что петербуржцы с 51-й минуты играли вдесятером.

#фк спартак #фк зенит
