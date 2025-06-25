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На главную ТИ-Спорт 25 июня 2025 12:53

РФС: «ФИФА и УЕФА готовы вернуть российские команды на международные соревнования»

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РФС: «ФИФА и УЕФА готовы вернуть российские команды на международные соревнования»
Фото: rfs.ru

Генсекретарь РФС Максим Митрофанов в эфире «Матч ТВ» заявил, что в FIFA и UEFA готовы вернуть клубы и сборные из России на международные соревнования. Но отметил, что против этого могут выступить политики европейских стран.

— Вы верите, что в следующем году нас могут вернуть в еврокубки?

— По той тенденции, которая выстраивается в коридорах ФИФА и УЕФА, мне кажется, да. Все уже готовы. Будет ли влияние политиков — да. Особенно ряда европейских стран. У некоторых из них на уровне законов чуть ли не уголовная ответственность за факт переговоров, — цитирует Митрофанова «Матч ТВ».

Российские клубы и сборные отстранены от международных игр и турниров с февраля 2022 года после начала геополитических событий на Украине.

#РФС #сборная России по футболу #УЕФА #ФИФА
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