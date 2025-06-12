РФС анонсировал еще два матча сборной России в следующую международную паузу

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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о следующих сборах национальной команды России, которые должны пройти в сентябре.

«Мы уже говорили, что если и есть договоренности по матчам, то мы их не комментируем до объявления. Давайте не будем торопиться. Мы работаем над тем, чтобы было два матча на следующую паузу и чтобы они были интересными», — цитирует генсека Российского футбольного союза издание ТАСС.

Напомним, в нынешнем месяце команда Валерия Карпина провела контрольные матчи с командами Беларуси (4:1) и Нигерии (1:1).

Сборная России и российские футбольные клубы не выступают на международных соревнованиях с марта 2022 года, когда ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить ее с началом геополитических событий на Украине.