news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
На главную ТИ-Спорт 12 июня 2025 15:04

РФС анонсировал еще два матча сборной России в следующую международную паузу

Читайте нас в
Телеграм
РФС анонсировал еще два матча сборной России в следующую международную паузу
Фото: rfs.ru

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о следующих сборах национальной команды России, которые должны пройти в сентябре.

«Мы уже говорили, что если и есть договоренности по матчам, то мы их не комментируем до объявления. Давайте не будем торопиться. Мы работаем над тем, чтобы было два матча на следующую паузу и чтобы они были интересными», — цитирует генсека Российского футбольного союза издание ТАСС.

Напомним, в нынешнем месяце команда Валерия Карпина провела контрольные матчи с командами Беларуси (4:1) и Нигерии (1:1).

Сборная России и российские футбольные клубы не выступают на международных соревнованиях с марта 2022 года, когда ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить ее с началом геополитических событий на Украине.

#сборная России по футболу #РФС
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Какие страны татарстанцы могут посетить без оформления визы

Какие страны татарстанцы могут посетить без оформления визы

12 июня 2025
«Лето в Татарстане»: День России, «Троицкие хороводы» и «Отпетые мошенники»

«Лето в Татарстане»: День России, «Троицкие хороводы» и «Отпетые мошенники»

12 июня 2025