РФП организует повторные выплаты клиентам «ТФБ Финанс»

Республиканский фонд поддержки (РФП) начал осуществлять выплаты клиентам инвестиционной компании «ТФБ Финанс» в рамках десятого этапа оказания поддержки. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

В частности, сейчас выплаты поступят трем категориям граждан. Во-первых, это те, кто уже однократно получал поддержку от РФП и по решению суда был переведен в третью очередь Татфондбанка. Во-вторых, это кредиторы, получившие поддержку от РФП в рамках этапа «всем по 500», но не переведенные в реестр Татфондбанка. В-третьих, это клиенты «ТФБ Финанс», которые ранее ни разу не получали от фонда помощь из-за отсутствия их в реестре этой фирмы.

Выплаты представителям последней категории составят до 800 тыс. рублей (500 тыс. рублей + 300 тыс. рублей). «<…> также просим обратить внимание, что одним из главных условий получения выплат остается решение суда, инициированное до 16 ноября 2018 года!» — напомнили в пресс-службе фонда.

Фото: © этапы оказания помощи клиентам «ТФБ Финанс» (пресс-служба РФП)

При этом механизм оказания поддержки на этот раз окажется принципиально новым. РФП будет помогать пострадавшим путем приобретения ценных бумаг — облигаций ПАО «Татфондбанк». «Если ранее разработанные механизмы подразумевали взаимодействие с АСВ (Агентством страхования вкладов — прим. Т-и), а в случае с „ТФБ Финанс“ процесс переуступки происходил через Арбитражный суд РТ, то по новому положению фонд будет выкупать у заявителя облигации путем подписания договора купли-продажи <…>», — уточнили в фонде.

В октябре уже состоялись первые выплаты пострадавшим. Вся процедура оказания поддержки с момента открытия счета депо до перечисления средств занимает примерно месяц. Предполагается, что десятым этапом оказания помощи «будут охвачены клиенты инвестиционной компании на сумму около 140 млн рублей», заключили в РФП.