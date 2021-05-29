Глава РФП рассказал о максимальных выплатах вкладчикам Татфондбанка и ИнтехБанка

Республиканский фонд поддержки (РФП) к сентябрю этого года выплатит средства 68% вкладчиков, пострадавших в результате банкротств Татфондбанка и ИнтехБанка. Полностью вложенные деньги возвращают только ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом в интервью Андрею Кузьмину сообщил исполнительный директор РФП Рустем Ибрагимов.

В ответ на вопрос о том, сколько из 6,5 тыс. пострадавших физических и юридических лиц хотя бы частично вернули потерянные средства с помощью фонда, его руководитель сказал: «Сейчас 55%. К сентябрю будет 68%, то есть 4,5 тыс. вкладчиков полностью вернут всё, что вложили в банк, уже к осени».

При этом Ибрагимов признал: «Мы не возвращаем очень большие суммы, к сожалению. У нас три принципа: законность, публичность и справедливость». Общая сумма требований вкладчиков составляет около 12 млрд рублей. Сейчас выплачено 2,1 млрд рублей, а к сентябрю удастся вернуть вкладчикам 2,6 млрд рублей, добавил он.

По словам главы фонда, максимальная сумма поддержки для обычных вкладчиков составляет 800 тыс. рублей, для представителей льготных категорий — 1 млн рублей, для тружеников тыла — 1,5 млн рублей.

«<…> и лишь ветеранам Великой Отечественной войны мы можем вернуть все средства, которые они некогда положили в банк. Это было принято решение Президентом Татарстана к 75-летию Победы», — уточнил он.

Ибрагимов также рассказал о физических и юридических лицах, не сумевших по разным причинам попасть в реестр пострадавших вкладчиков, о финансировании фонда и о сотрудничестве с Агентством страхования вкладов.

Полная версия интервью опубликована на сайте телеканала «Татарстан 24». Телевизионный вариант беседы в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» выйдет в эфир на этом телеканале в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.

Фото: «Татарстан 24».