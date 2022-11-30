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Общество
30 ноября 2022  13:13
Эльза Кузнецова

Обсерваторию Энгельгардта включат в список ЮНЕСКО в категории «Астрономическое наследие»

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Татарстан может пополниться еще одним памятником ЮНЕСКО — загородной астрономической обсерваторией имени Энгельгардта Казанского федерального университета, которая находится в поселке Октябрьский Зеленодольского района РТ. От России готовится новая номинация, сообщил на пресс-конференции в ТАСС ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, советник министра иностранных дел РФ Григорий Орджоникидзе.

«Есть категория — „Астрономическое наследие“ в рамках Списка наследия. Мы ждем оценочную миссию у нас в стране, из-за логистики эта миссия задерживается. Но, в принципе, все документы переданы в центр всемирного наследия», — сообщил он.

Орджоникидзе уточнил, что сейчас российская делегация в Париже обсуждает этот вопрос с представителями ИКОМОС (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест), которые проводят экспертизу заявки. 

«Сейчас в Париже идут переговоры по номинации, документации. В этом году уже точно Комитет не состоится. Посмотрим на следующий год», — сказал Орджоникидзе о сроках включения обсерватории в Список ЮНЕСКО.

#список юнеско
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