РФ заявила о расширении списка представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в страну

Москва будет расширять ответный список представителей ЕС, которым запрещен въезд в Россию. Об этом говорится сообщении МИД РФ, распространенном в пятницу, передает ТАСС.

Уточняется, что российская сторона неоднократно предостерегала ЕС от нелегитимного использования в свете международного права односторонних ограничений и открыто заявляла о том, что имеет право использовать ответные действия.

«В связи с этим российская сторона, руководствуясь принципом взаимности и паритетности, приняла решение о расширении ответного списка представителей стран — членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации», — подчеркнули в Министерстве.

Как уточнили в дипведомстве, в черный список вошли руководители европейских ЧВК, представители силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти ряда стран — членов ЕС

По мнению ведомства, они несут персональную ответственность за продвижение антироссийской политики и «насаждение» мер, которые ущемляют законные права русскоязычных жителей и СМИ.

Нота МИД России, которая информирует об ответном списке, в установленном порядке направлена в представительство ЕС в России.