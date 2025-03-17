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Общество 17 марта 2025 20:50

РФ хочет построить новые электростанции в Таджикистане

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Россия заинтересована в строительстве новых электростанций в Таджикистане с участием российских компаний. Об этом сообщает ТАСС, приводя слова вице-премьера РФ Александра Новака.

По словам Новака, Россия инвестировала в строительство Сангтудинской ГЭС в Таджикистане. Страна заинтересована и в строительстве новых электростанций с участием российской компании, а также в ремонте, переоборудовании и модернизации действующей гидроэлектростанции, поскольку водный потенциал Таджикистана очень высокий.

#Таджикистан #александр новак
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