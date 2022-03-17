РФ потребовала предоставить данные о деятельности американских лабораторий на Украине

Россия требует от Украины и Соединенных Штатов предоставить сведения о военно-биологической активности в лабораториях на украинской территории и урегулировать вопрос. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя российского МИД Марию Захарову.

«В очередной раз мы требуем от Киева и Вашингтона предоставить всю информацию о военно-биологической активности в лабораториях на территории Украины, предпринять все необходимые шаги с целью урегулирования этого вопроса, — заявила Захарова. — Не надо ничего заявлять у микрофона или оправдываться. Документы дайте».

По ее словам, нервозная и беспредметная, лишенная доказательств реакция только подтверждает обоснованность претензий Москвы к чрезвычайно опасной и противоправной деятельности представителей двух стран.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что при проведении спецоперации были вскрыты факты экстренной зачистки киевским режимом следов реализуемой военно-биологической программы, которую будто бы финансировало Минобороны Соединенных Штатов.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что на Украине расположены американские биологические лаборатории и Соединенные Штаты стараются не допустить попадания в Россию материалов, которые накопились на объектах биологических исследований.