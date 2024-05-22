РФ передала Украине 6 детей при посредничестве Катара

Россия передала Украине 6 детей. Передача прошла при посредничестве Катара. Уточняется, что семьи воссоединились в катарском посольстве в Москве, пишет ТАСС.

Среди переданных детей оказалось 6 мальчиков возрастом 6-17 лет. Причем среди них оказалось два брата. В мероприятии поучаствовал лично посол Катара Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани вместе с представителями уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Посол Катара сказал, что в этот день люди совершили благое дело. Он также выразил благодарность Львовой-Беловой за труд, который она делает, за усилия и содействие в передаче детей.

В свою очередь, спикер пожелал детям всех благ, чтобы у каждого из них была замечательная жизнь, и чтобы все у них сложилось в будущем. Также он выразил надежду на то, что это сотрудничество продолжится.