РФ организует просветительскую экспедицию БРИКС в трех странах

Россия проведет просветительскую экспедицию в страны БРИКС в 2025 году. Об этом сообщила руководитель проекта Диана Ковела.

Она уточнила, что в ее рамках участники посетят Иран, ОАЭ и Египет.

«Идея организации просветительской экспедиции зародилась в 2024 году - в Год председательства России в БРИКС. Мы уже посетили Индию с этой миссией, в результате просветительской экспедиции было подписано соглашение между Фондом креативных индустрий Ульяновской области, проектным офисом международного молодежного сотрудничества «Россия - БРИКС» и Молодежным альянсом БРИКС (Индия)», – приводит слова спикера ТАСС.

Ковела подчеркнула, что проведение подобных образовательных миссий в страны БРИКС зафиксировано в Казанской декларации, принятой на саммите стран объединения в октябре.

XVI саммит БРИКС прошел в октябре в Казани. Участие в нем приняли делегации более чем 30 государств, свыше 20 из них были представлены на высшем уровне.

Россия председательствовала в БРИКС в 2024 году. В этот период было проведено порядка 200 мероприятий. С 2025 года председательствует в объединении Бразилия.