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РФ организует просветительскую экспедицию БРИКС в трех странах
Россия проведет просветительскую экспедицию в страны БРИКС в 2025 году. Об этом сообщила руководитель проекта Диана Ковела.
Она уточнила, что в ее рамках участники посетят Иран, ОАЭ и Египет.
«Идея организации просветительской экспедиции зародилась в 2024 году - в Год председательства России в БРИКС. Мы уже посетили Индию с этой миссией, в результате просветительской экспедиции было подписано соглашение между Фондом креативных индустрий Ульяновской области, проектным офисом международного молодежного сотрудничества «Россия - БРИКС» и Молодежным альянсом БРИКС (Индия)», – приводит слова спикера ТАСС.
Ковела подчеркнула, что проведение подобных образовательных миссий в страны БРИКС зафиксировано в Казанской декларации, принятой на саммите стран объединения в октябре.
XVI саммит БРИКС прошел в октябре в Казани. Участие в нем приняли делегации более чем 30 государств, свыше 20 из них были представлены на высшем уровне.
Россия председательствовала в БРИКС в 2024 году. В этот период было проведено порядка 200 мероприятий. С 2025 года председательствует в объединении Бразилия.
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