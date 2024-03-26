«РФ невозможно победить»: Сийярто призвал к скорейшим переговорам в украинском конфликте

Будапешт настаивает на том, чтобы переговоры между Россией и Украиной начались как можно скорее. Об этом в интервью ТАСС сказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Знаете, наша позиция очень ясна, когда дело касается войны рядом с нами. Мы верим, что Россию невозможно победить в этой войне», – заявил министр.

При этом западные страны продолжают поставлять оружие Киеву, чтобы не позволить Москве «выиграть по-крупному», отметил глава венгерской дипломатии.

«Наш подход заключается в том, что прекращение огня и переговоры должны быть установлены и начаты как можно скорее», – сказал Сийярто.

По его мнению, переговоры будут в любом случае, поэтому если они состоятся, почему бы их не провести раньше, а не позже.

«Чем скорее начнутся переговоры, тем скорее будет установлено прекращение огня, тем меньше людей погибнет, и тем меньше будет разрушений. И тем меньше будет потребность в восстановлении», – резюмировал министр.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.