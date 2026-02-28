РФ и КНР созвали экстренное заседание Совбеза ООН по ударам по Ирану

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударами США и Израиля по территории Ирана запланировано на 16:00 по местному времени (00:00 по МСК) в субботу. Об этом, по информации ТАСС, сообщили журналистам в постоянном представительстве России при ООН.

Как подчеркнули в дипмиссии, Российская Федерация и Китай запросили срочное проведение заседания в связи с неспровоцированным актом вооруженной агрессии со стороны США и Израиля против Исламской Республики Иран. К инициативе также присоединились Франция, Бахрейн и Колумбия.

В заявлении постпредства отмечается, что действия Вашингтона и Западного Иерусалима представляют собой прямое нарушение норм международного права и направлены на разрушение мира и стабильности в ближневосточном регионе. Россия ожидает от руководства Секретариата ООН соответствующих объективных оценок произошедшего.