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РФ и Белоруссия договорились об отмене роуминга в Союзном государстве
Москва и Минск договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства. Соответствующая резолюция была одобрена на заседании Совета министров, сообщает ТАСС.
В общей сложности на встрече было одобрено порядка 20 документов, в том числе о продукции Союзного государства, развитии железнодорожного сообщения, включая тарифы на перевозки отдельных товаров. Также сформированы единые подходы в области защиты прав потребителей и т.д.
Название документа, касающегося отмены роуминга, звучит как «О создании комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства».
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