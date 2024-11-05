РФ и Белоруссия договорились об отмене роуминга в Союзном государстве

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Москва и Минск договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства. Соответствующая резолюция была одобрена на заседании Совета министров, сообщает ТАСС.

В общей сложности на встрече было одобрено порядка 20 документов, в том числе о продукции Союзного государства, развитии железнодорожного сообщения, включая тарифы на перевозки отдельных товаров. Также сформированы единые подходы в области защиты прав потребителей и т.д.

Название документа, касающегося отмены роуминга, звучит как «О создании комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства».