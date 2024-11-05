news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 5 ноября 2024 15:09

РФ и Белоруссия договорились об отмене роуминга в Союзном государстве

Скопировать ссылку
РФ и Белоруссия договорились об отмене роуминга в Союзном государстве
Фото: © «Татар-информ»

Москва и Минск договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства. Соответствующая резолюция была одобрена на заседании Совета министров, сообщает ТАСС.

В общей сложности на встрече было одобрено порядка 20 документов, в том числе о продукции Союзного государства, развитии железнодорожного сообщения, включая тарифы на перевозки отдельных товаров. Также сформированы единые подходы в области защиты прав потребителей и т.д.

Название документа, касающегося отмены роуминга, звучит как «О создании комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства».

#роуминг #Белоруссия
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100