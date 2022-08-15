РФ договорилась о поставках оружия с иностранными заказчиками более чем на 1 трлн рублей

Российская госкорпорация «Ростех» подписала в 2022 году контракты с зарубежными заказчиками на поставки вооружения на сумму более 1 трлн рублей. Об этом заявил генеральный директор компании Сергей Чемезов в ходе пленарного заседания международного военно-технического форума «Армия-2022», сообщает «Интерфакс».

«Несмотря на стойкое желание западных стран изолировать Россию, Ростех продолжает эффективно работать в сфере военно-технического сотрудничества», — сказал Чемезов, заметив, что сумма заключенных контрактов превышает некоторые годовые показатели за последние десять лет.

Руководитель госкорпорации также обратил внимание на то, что на сегодняшний день около половины законтрактованного вооружения уже экспортировано в соответствии с заключенными соглашениями. Кроме того, он отметил, что портфель заказов «Рособоронэкспорта» остается стабильным и составляет свыше 3 трлн рублей.