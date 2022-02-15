«Результаты скромные»: Мухаметшин призвал альметьевцев развивать сельское хозяйство

Занимая почти 30% от всего объема производства продукции в Татарстане, Альметьевский район находится лишь на 40-м месте по развитию сельского хозяйства из 43 возможных. Ситуацию необходимо исправить, причем для решения проблемы нужно задействовать все имеющиеся в республике инструменты. Такую задачу поставил Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин на сессии райсовета.

«В части экономики глава привел неплохие показатели, но в целом по сельскому хозяйству результаты у Альметьевского района весьма скромные. В сводном рейтинге АПК за 2021 год вы на 40-м месте в Татарстане. Я обязан говорить о резервах, недостатках и о задачах, по которым предстоит серьезно работать в этом году. У вас не самые плохие пашни и сельхозугодья. Да, понятно, что сельское население сокращается как в целом по стране, так и в Татарстане. Но у нас не стоит вопрос заниматься сельским хозяйством или нет. Нужно все ресурсы подтягивать и решать эти задачи», – сказал Мухаметшин.

Руководитель парламента обратил внимание, что поголовье крупного рогатого скота в районе в 2021 году сократилось на 13% к уровню 2020 года. Снижение поголовья связано с прекращением деятельности ряда хозяйств, таких как ООО «Чулпан», ООО «Васильевское», КФК «Загидуллин». «Коллеги, вы на 25-м месте по развитию малых форм хозяйствования в Татарстане. Это не ваше место. Альметьевские труженики во все времена своей истории серьезно занимались сельским хозяйством и пополняли продовольственную корзину Татарстана», – обратил внимание он.

По словам Председателя Госсовета, сейчас в районе работают около 14 тыс. хозяйств, в которых содержатся около 1 тыс. голов коров. По мнению Мухаметшина, этого явно недостаточно.

«Тимур Дмитриевич, сосредоточьте весь потенциал на решении этих задач. Не будет показателей, не будет занятости в сельской местности – население будет перетекать в города. Мы боремся за каждого сельского жителя. И не только потому, что нам нужно кормить народ, а потому что в сельской местности живет население, которое чтит и сохраняет традиции многонациональной республики. В крупных городах все это усредняется, теряется, и мы беднеем в этом плане. Очень прошу держать это перед глазами. Эту задачу ставит перед нами Президент Татарстана», – обратился Мухаметшин к главе Альметьевского района Тимуру Нагуманову.

В своем выступлении руководитель парламента Татарстана отметил, что власти района должны участвовать во всех федеральных и республиканских программах, касающихся развития АПК и сельских территорий.

«В программу “Агростартап” заложено 160 млн рублей на этот год. Поддержку в республике должны получить 53 КФХ. Плюс 1,5 млрд рублей составит финансирование госпрограммы комплексного развития сельских территорий, что позволит построить 5 тыс. квадратных метров жилья, 84 социальных объекта, выполнить капремонт инженерных сетей и зданий. Участвуйте в этих программах. Сегодня руководитель исполкома должен больше заниматься программами по “вытаскиванию” финансирования из федерального центра и республиканского бюджета. Возможности есть, только нужно очень умно и настойчиво подходить к этим вопросам», – заявил Мухаметшин.

Он добавил, что в 2022 году проведет в районах Татарстана серию зональных семинаров – совещаний по повышению деловой активности сельского населения.