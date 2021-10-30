Автопробег радио «Китап»: «До Уфы мы доехали без проблем. Но потом...»

В последнюю неделю октября в татарстанской столице стартовал тематический автопробег радио «Китап» по маршруту Казань – Уфа. О том, как участников проекта встречали в городах двух республик, об административных барьерах на пути пробега и непоколебимости дружеских связей братских народов – в обзоре ИА «Татар-информ».

Многодневный автомарафон «Мин матурлык эзләп йөрим…» начался у стен Казанского кремля

«Хотим создать дружественную обстановку в дни переписи населения»

Многодневный автомарафон под названием «Мин матурлык эзләп йөрим…» («В долгий путь, чтобы найти прекрасное…») начался у стен Казанского Кремля в понедельник, 25 октября, – брендированная машина с участниками проекта начала свой путь от подножия памятника великому татарскому поэту Мусе Джалилю.

«Всего в программу включены 18 городов и сел. Цель – укрепление татаро-башкирской дружбы. Мы исполняем песни и стихотворения, которые связывают две республики. Мы хотим создать дружественную обстановку в связи с проходящей сейчас в России переписью населения», – прокомментировала событие продюсер радио «Китап» Лилия Кадырова.

Для городов и сел подобраны индивидуальные программы с учетом местных особенностей, особый акцент будет делаться на связанных с конкретными местами известных личностях. Будут исполняться песни Роберта Миннуллина, Радика Юльякшина, Альфии Авзаловой и многих других артистов, добавила собеседница агентства. «Мы старались максимально подстроиться под культурные особенности городов, которые мы посетим», — заметила она.

Лилия Кадырова: «Мы исполняем песни и стихотворения, которые связывают две республики» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Мы хотим показать, насколько близки между собой башкирская и татарская культура — культура соседних народов, которые веками дружно жили вместе. Насколько общие у нас песни, которые мы слушаем, и стихи, которые мы читаем. Мы воспитывались на одних и тех же песнях, творчестве одних и тех же поэтов и писателей», — подчеркнул главный редактор радио «Китап», заместитель гендиректора АО «Татмедиа» по радиовещанию Алмаз Миргаязов.

На старте автопробега сообщалось, что Лилия Кадырова намерена читать стихи известных татарских и башкирских авторов, а музыкальным сопровождением и исполнением песен займется кавер-группа Mingazov band.

«Прохожие танцевали под нашу музыку»

Уже на следующий день, 26 октября, автобус с участниками проекта пересек реку Белая и добрался до Уфы. По пути к ним присоединились жители Набережных Челнов и Мамадыша.

Мамадыш стал первым населенным пунктом, где участники литературно-музыкального автопробега радио «Китап» сделали остановку и провели концерт на открытом воздухе. Музыканты вместе с местными самодеятельными артистами исполнили популярную народную песню «Париж, Париж».

«При подготовке программы автотура мы постарались сделать выступления в каждом районе и городе оригинальными. Есть поговорка „В Париж – через Мамадыш“. Поэтому специально разучили эту песню. С удовольствием исполнили ее вместе с мамадышскими артистами», – рассказала Лилия Кадырова.

По ее словам, жители очень тепло приняли гостей из Казани, еще до их приезда организовали игры, хороводы.

Встреча с челнинцами прошла у памятника народному поэту Габдулле Тукаю. Исполнительный директор радио «Китап» Лилия Кадырова прочитала стихи, а кавер-группа MINGAZOV спела популярные в народе песни.

«В Челнах мы спели „Уфтанма“, „Красивая/Хороший“, „Син — минем җанымның яртысы“. В каждом городе есть свои наиболее любимые его жителями песни. Поэтому в Челны привезли именно эти композиции. Челнинцам очень понравилось, они нам подпевали. Прохожие даже потанцевали под нашу музыку», – рассказал солист кавер-группы Ильяс Мингазов.

Жители Автограда также отвечали на вопросы викторины по истории города, жизни и творчестве Габдуллы Тукая, о деятельности радио «Китап». Самые активные участники смогли выиграть призы от АО «Татмедиа».

«Возложили цветы в Уфе, а в районах наткнулись на блокпосты»

На территории Башкортостана автопоезд также посетил ряд точек, однако доехать до всех запланированных площадок участникам автопробега не удалось, рассказал главный редактор радио «Китап» Алмаз Миргаязов.

«Изначально мы планировали выступить на 18 точках. Удалось провести выступления на 12 точках, причем 8 из них были расположены в Татарстане. Получается, в соседней республике мы выступили только на четырех площадках», – сообщил Алмаз Миргаязов.

По его словам, в районах Башкортостана автобус с журналистами из Казани затормозили при въезде на несколько запланированных точек, о которых они заранее рассказывали в своем аккаунте Instagram.

Ильяс Мингазов: «В каждом городе есть свои наиболее любимые его жителями песни» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«До Уфы мы доехали без проблем. В столице Башкортостана провели выступление и возложили цветы к памятнику Габдулле Тукаю, пообщались с нашей аудиторией в живом формате. Но потом по непонятным нам причинам [при выезде в районы республики], нам категорически запрещали въезжать в ряд населенных пунктов, даже ставили там блокпосты. Это не отвечает никаким законам логики, не дали нам возможность выйти из автобуса и спеть песни под баян, хотя мы не нарушали никаких законов и общественного порядка», – рассказал подробности главред радио «Китап».

«Результаты автопробега превзошли наши ожидания»

Изначально автопробег задумывался как полноформатная пиар-акция радиостанции «Китап», которая позволит напрямую пообщаться со слушателями в разных районах двух братских республик, подчеркнул Алмаз Миргаязов.

«С этой точки зрения, мы полностью реализовали задуманное. О радио «Китап» узнает все больше людей, мы действительно встретились с нашими слушателями и получили живую обратную связь», – сказал собеседник агентства.

По его словам, итоги встреч с аудиторией радио «Китап» оказались не просто успешными, но и во многом лучше, чем было в изначальных планах организаторов.

«Результаты превзошли наши ожидания», – оценил итоги автопробега Алмаз Миргаязов.

«Ничто не изменит дружеских отношений между нашими народами»

Он добавил, что дополнительной целью поездки было налаживание культурных мостов между жителями двух соседних республик: знакомство с культурой и традициями друг друга через небольшие авторские выступления и общение с местными жителями.

Этому тесному взаимодействию и дружеским отношениям двух братских народов Татарстана и Башкортостана никакие административные барьеры угрожать просто не могут, подчеркнул Алмаз Миргаязов.

Алмаз Миргаязов: «О радио «Китап» узнает все больше людей, мы действительно встретились с нашими слушателями и получили живую обратную связь» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Несмотря ни на какие административные «палки в колеса», ничто не изменит уважительных и дружеских отношений между нашими народами. У нас как было уважение к башкирскому народу, так оно и осталось. Как было уважение к татарскому народу, который проживает и в Татарстане, и в Башкортостане, так оно неизменным и осталось. Люди нас принимают, понимают и доверяют. До сих пор нам пишут "Эх, не удалось с вами встретиться, а жаль"»,- резюмировал Алмаз Миргаязов.

В заключение он добавил, что в редакции радио «Китап» будут ждать наступления следующего теплого сезона – там не исключают возможность нового автопробега по территории Татарстана и Башкортостана.

«Я думаю, мы можем поехать следующим летом с уже „зеленым“ туром. Возможно, даже в формате Сабантуя», – заключил главред радио «Китап».