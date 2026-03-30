Результаты муниципального земельного контроля начнут вносить в ЕГРН

Сведения о результатах муниципального земельного контроля будут вносить в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), что позволит заинтересованным лицам получать информацию о выявленных нарушениях обязательных требований, сообщили в пресс-службе Росреестра. Предлагаемое нововведение обсудили на заседании Общественного совета при Росреестре Татарстана.

Как пояснил заместитель начальника отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Рустем Садриев, ведомство выступило с инициативой по усилению взаимодействия с муниципальными органами власти в сфере земельного контроля. Для этого подготовлены законопроекты, направленные на синхронизацию полномочий федеральных и местных инспекторов, а также на повышение эффективности надзорной деятельности.

Садриев отметил, что ключевая проблема, которую призваны решить эти инициативы, заключается в неоднозначности ответственности за неисполнение предписаний по устранению нарушений земельного законодательства. Сейчас сумма штрафа за одно и то же нарушение может различаться в зависимости от того, какой инспектор – федеральный или местный – выдал предписание, что создает правовую неопределенность и снижает заинтересованность муниципальных сотрудников. Предлагается унифицировать меры ответственности вне зависимости от органа, вынесшего предписание, при этом действующие размеры административных штрафов за нарушения в сфере землепользования не повышаются.

Законопроектами также предусмотрено внесение данных о результатах муниципального земельного контроля в ЕГРН. Это сделает информацию прозрачной и доступной: любой желающий сможет получить актуальные сведения о нарушениях в отношении конкретного участка. При этом персональные данные владельцев останутся под защитой.

Второй законопроект посвящен внедрению современных технологий в надзорную деятельность. Предлагается шире применять беспилотные летательные аппараты для обследования участков, что позволит проводить проверки бесконтактно – по аналогии с фиксацией нарушений правил дорожного движения. Такой подход сократит количество выездных проверок, минимизирует личные встречи собственников с инспекторами и автоматизирует ряд рутинных процессов.

Данные инициативы являются частью системной работы Росреестра по реализации поручения Президента России и дополняют уже действующие нормы, включая требования о трехлетнем сроке освоения земельных участков и установленные критерии их неиспользования.

Член Общественного совета при Росреестре Татарстана, президент НП «Союз оценщиков Республики Татарстан» Андрей Лисичкин поделился мнением, что инициативы ведомства по усилению государственного и муниципального земельного контроля следует воспринимать положительно. Он напомнил, что Президентом России поставлена задача по капитализации территорий. Со стороны государства формируется бюджет, со стороны правообладателей –четкое понимание, что в ЕГРН внесены сведения о принадлежащих им объектах недвижимости с точно установленными границами. Лисичкин добавил, что, по его мнению, предлагаемые законодательные нововведения должны носить не карательный характер, а быть направленными на взаимодействие с правообладателями, где главенствует не субъективный подход, а объективная реальность, и у каждого собственника есть возможность защитить свои права.