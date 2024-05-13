Результаты группы компаний «Таттелеком» за I квартал 2024 года

Группа компаний «Таттелеком» (включающая ПАО «Таттелеком», ООО «ТМТ», бренд «Летай»), крупнейший оператор фиксированной связи и один из операторов мобильной связи в Республике Татарстан, подвела итоги своей работы за I квартал 2024 года согласно РСБУ.

Объем выручки группы компаний увеличился с 2 498,3 млн руб. до 2 668,6 млн руб. (+ 6,8 %). ПАО «Таттелеком» также приросло в выручке на 7,1 %, значение составило 2 237,9 млн руб. (при 2 090,5 млн руб. за I квартал 2023 года). ООО «ТМТ» прибавило в этом показателе 11,3 % – с 484 млн руб. до 538,7 млн руб.

В свою очередь ПАО «Таттелеком» за этот же период получило чистую прибыль в размере 390,5 млн руб. при аналогичном показателе прошедшего года в 367,7 млн руб. ООО «ТМТ» также в плюсе по итогам I квартала – с 64,4 млн руб. в 2023 году до 83,8 млн руб. в 2024 году.

«Тенденция роста выручки группы компаний сохраняется не первый год. Основной прирост наблюдается в части доходов от классических телеком-услуг: подвижной связи (+16,7 %), доступа в интернет (+10,6 %), а также платного телевидения (+8,5 %)», – подчеркнул генеральный директор компании Айрат Нурутдинов.

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