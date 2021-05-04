Результаты группы компаний «Таттелеком» за I квартал 2021 года

Группа компаний «Таттелеком» (включает ПАО «Таттелеком» и ООО «ТМТ», бренд «Летай»), крупнейший оператор фиксированной связи и один из операторов мобильной связи в Республике Татарстан, подвела итоги своей работы в I квартале 2021 года согласно РСБУ.

Чистая прибыль группы компаний за указанный период составила 484,8 млн рублей, что на 138,6% выше показателя за январь — март 2020 года (203,2 млн рублей). Чистая прибыль ПАО «Таттелеком» достигла 430,62 млн рублей, это на 60,4% превысило аналогичный показатель за I квартал 2020 года (268,42 млн рублей). ООО «ТМТ» (оператор мобильной связи «Летай») получило чистую прибыль в размере 55,67 млн рублей при убытке в 63 млн рублей в январе — марте прошлого года.

Выручка группы компаний по сравнению с I кварталом прошлого года увеличилась на 3,2% — с 2 млрд 261,8 млн рублей до 2 млрд 335,3 млн рублей, по ПАО «Таттелеком» — с 2 млрд 0,5 млн рублей до 2 млрд 1,5 млн рублей (+0,1%), по ООО «ТМТ» — с 452,7 млн рублей до 493,7 млн рублей (+9,1%).

«Основной прирост выручки обеспечен за счет увеличения на 26% доходов по мобильной связи, на 7% — по широкополосному доступу в интернет, 38-процентного роста доходов от продажи оборудования и телефонов», — отмечает генеральный директор ПАО «Таттелеком» Айрат Нурутдинов.

Показатель EBITDA в I квартале 2021 года по группе составил 1 млрд 16,4 млн рублей, что на 41,7% превышает значение в I квартале 2020 года, по ПАО «Таттелеком» — 763,8 млн рублей (в I квартале 2020 года — 623,4 млн рублей, рост на 22,5%), по ООО «ТМТ» — 254,1 млн рублей (в I квартале 2020 года — 96,1 млн рублей, рост на 164,5%).

Показатель EBITDA Margin в I квартале 2021 года по группе компаний — 43,5% (рост на 11,8 процентных пункта), по ПАО «Таттелеком» — 38,2% (рост на 7 процентных пунктов), по ООО «ТМТ» — 51,5% (рост на 30,3 процентных пункта).