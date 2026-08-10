Результаты ЕГЭ казанских школьников превысили среднероссийские показатели

Результаты выпускников казанских школ по всем предметам Единого государственного экзамена в 2026 году оказались выше среднероссийских показателей. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник управления образования города Ирек Ризванов.

Средний балл по русскому языку составил 66,76 – это более чем на 1,5 балла выше результата прошлого года и на 3,7 балла выше среднего показателя по России. Минимальный порог по предмету не преодолели пять участников экзамена.

Положительная динамика отмечена и по профильной математике: средний балл вырос с 69,4 в 2025 году до 71,8 в этом году. Среднероссийский показатель результат казанских выпускников превышает на 5,8 балла. Минимальный порог не преодолел 31 выпускник.

Улучшились результаты и по базовой математике – средняя оценка выросла с 4,2 до 4,32. Наиболее заметный рост по сравнению с прошлым годом также зафиксирован по физике, географии, информатике, биологии и французскому языку. По остальным предметам результаты сохранились примерно на уровне прошлого года.

В десятку лидеров по результатам ЕГЭ по русскому языку вошли школа «Елена-Сервис», IT-лицей КФУ, лицей-интернат №2, школа «СОлНЦе», лицей имени Лобачевского КФУ, лицей №131, академия «Бала-Сити», Международная школа, гимназия №19, Академический лицей и гимназия-интернат №4.

Среди лидеров по профильной математике – IT-лицей КФУ, лицей-интернат №2, лицей №131, лицей имени Лобачевского КФУ, лицей-интернат №7, школа «Елена-Сервис», инженерный лицей КНИТУ-КАИ, гимназия №7 и школа «СОлНЦе».

В 2026 году ЕГЭ сдавали 6,5 тыс. выпускников 11-х классов.

Третий год подряд выпускники также могли пересдать один предмет по своему выбору. Этой возможностью воспользовались почти 1,6 тыс. человек – почти на 300 больше, чем годом ранее. Улучшить результат смогли 1,2 тыс. выпускников, или 72,5% участников пересдачи. Чаще всего школьники повторно сдавали обществознание, информатику, русский язык и профильную математику.