Результаты досрочного ЕГЭ по физике и биологии утвердили в Татарстане

В Татарстане утвердили результаты ЕГЭ досрочного периода по физике и биологии, экзамены по которым прошли 31 марта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования РТ.

Физику в рамках досрочного этапа сдавали два участника, их средний результат составил 44 балла. Биологию выбрали десять человек, средний балл по этому предмету – 58.

Подать апелляции о несогласии с выставленными баллами можно 16 и 17 апреля в образовательных организациях, где участники были допущены к государственной итоговой аттестации.

Рассмотрение апелляций по этим предметам назначено на 21 апреля. Оно пройдет в Казани по адресу: улица Боевая, дом 13, в строго отведенное для каждого заявителя время.