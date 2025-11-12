Результата ноль: усидит ли Карпин на двух стульях - в «Динамо» и в сборной

Московское «Динамо» под руководством Валерия Карпина замыкает 10-ку в турнирной таблице РПЛ. Это явно не тот результат, которого ожидали от специалиста по итогам первой половины чемпионата. Есть ли шанс у российского специалиста повернуть время вспять и наверстать упущенное - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: fcdynamo.ru

Топ-команда и десятая строчка таблицы РПЛ

В настоящий момент в актуальной таблице РПЛ очень сильно удивляет положение московского «Динамо». Подопечные Валерия Карпина на 16 очков отстают от лидера – «Краснодара». Впереди «Ростов», «Акрон», «Рубин», «Балтика» – команды, близко не тянущие роль фаворитов в лиге. К слову, даже «Ахмат» всего лишь на одно очко отстает от «бело-голубых».

В последней встрече сезона «Динамо» уступило «Акрону» со счетом 2:1. В пяти последних матчах команда Карпина заработала всего два очка за счет ничьих с «Ахматом» (2:2) и «Рубином» (0:0). Встреча с казанской командой вообще сложилась безголевой. И это не может не наталкивать на определенные аналогии с татарстанцами, у которых пока тоже результаты – так себе.

Валерий Карпин возглавил «Динамо» 13 июня 2025 года. То есть он прошел с командой всю предсезонную подготовку и принимал участие в комплектовании состава. А значит, в настоящий момент динамовская команда может считаться полноценным плодом трудов Карпина. Отметим, одновременно 56-летний специалист является наставником футбольной сборной России. При этом, его основным местом работы считается – национальная команда. И возможно не только на бумаге.

«Она даже по контракту основная. Основной контракт у меня в сборной, сборная разрешает совмещать – так на бумаге», – сказал Карпин в недавнем интервью «Sports.ru». Нет ли в этих словах прямого ответа о том, что работа в «Динамо» для специалиста – лишь совмещение.



Вспомним опыт Карпина в «Спартаке», когда он пытался усидеть на двух стульях – в кресле гендиректора и главного тренера. В конечном итоге пришлось выбирать. Не может Карпин делать два дела одновременно. Сначала он покинул пост управляющего, а затем и тренера. Не повторится ли судьба с «Динамо» и со сборной России?

Фото: rfs.ru

Пока работа Карпина не подкреплена высокими достижениями

Валерий Карпин у руля сборной России с 2021 года. За это время национальная команда страны не провела ни одного значимого международного турнира. Вместе с тем результаты в национальной команде у Карпина идут куда лучше, чем в премьер-лиге. Однако и выступает сборная гораздо реже. За 5 лет сборная России под руководством Карпина провела 28 игр. В этих встречах на счету россиян 16 побед, 10 – ничьих и 2 поражения. Национальная команда проиграла Швеции (2:1). Это был дебютный матч Карпина в качестве главного тренера. В 2023 году россияне уступили Египту U-23 с аналогичным счетом (2:1).

При этом все матчи национальной сборной носили товарищеский характер. В этом отношении у Карпина больше свободы действий, меньше ответственности. К тому же он имеет в своем расположении более разнообразный выбор в комплектовании командного состава. Фактически это сборная солянка лучших со всех команда РПЛ. Так что результаты специалиста в сборной пока не являются определяющими. Тогда как в премьер-лиге от Карпина как от тренера требований больше, а результата нет.

Многие специалисты и эксперты характеризую Карпина как сильного и успешного футбольного тренера. Кроме того у него большой кредит доверия и уважения. Хотя на счету российского специалиста пока ни одного крупного достижения. Ни с одной командой он не становился чемпионом России. Он дважды брал серебряные медали главного российского первенства со «Спартаком». Правда это было уже давно – в 2009 и в 2011/12 годах.

Первым опытом в послужном списке Карпина стал московский «Спартак». Напомним, в далеком 2008 году Карпин стал генеральным директором клуба красно-белых. А с 2009 совмещал эту должность с наставничеством в команде. Мало кому удается взобраться так высоко и сразу в команду топ-уровня. Карпин является грамотным управленцем и функционером, что показало его успешная работа в качестве гендиректора. Известно, что он также успешно проявлял себя некоторое время и в бизнесе. А вот тренерский талант Карпина раскрыт пока не в полной мере. Возможно и сам специалист это чувствует, несмотря на свою внешнюю самоуверенность.

При этом Карпин обладает сильным и волевым характером. Он всегда был лидером на поле, будучи профессиональным футболистом. Вся его карьера была выстроена вокруг топ-клубов – российских и зарубежных. Однако все вышеперечисленное пока никак не соотносится с его тренерскими достижениями.

Фото: fcdynamo.ru

В каждой команде Карпин «заложник» пяти стартовых встреч

После неудачи в «Спартаке» Карпин возглавил испанскую «Мальорку». На старте российского специалиста ждало пять поражений подряд, последняя строчка во втором дивизионе Испании и ситуация на грани отставки. Возможно Карпин не из тех тренеров, которые делают результат на старте. После года работы он покинул испанский клуб. А в июле возглавил армавирское «Торпедо» из ФНЛ, где первые пять матчей, как ни прозаично, под руководством специалиста завершились нулевой ничьей. В конечном итоге в конце сезона Карпин покинул поста клуба из Армавира.

После этого Карпин чуть больше полугода отдыхал от тренерской деятельности и пробовал себя в роли редактора футбольных трансляций «Матч-ТВ». Позднее ему поступило предложение от «Ростова» из РПЛ. Контракт был рассчитан на 2,5 года. И снова на старте Карпина с новой командой ждали две ничьи и три поражения. Однако под руководством Карпина ростовчане сохранили прописку в элитном чемпионате. Это второй после «Спартака» длительный союз в тренерской карьере Карпина.

В последствии клуб и специалист продлили сотрудничество еще на пять лет. Интересный факт, Карпин покидал пост главного тренера ростовчан на полгода, а затем его снова возвращали. В «Ростове» он проработал до 2025 года. При Карпине ростовская команда не поднималась выше 4 места в Премьер-лиге. Итого: 5 команд в спике 57-летнего наставника за почти 20-летнюю тренерскую карьеру и ни одна не добралась до крупных побед.

Фото: fcdynamo.ru

А что говорят эксперты?

Экс-футболист «Спартака» Роман Шишкин считает, что Карпин не оправдал ожиданий московского клуба. Однако предположил, что глобальных изменений в тренерском штабе «Динамо» в ближайшее время ждать не стоит.

«Честно говоря, результаты не впечатляют. Ожидания у «Динамо» были другие. У команды было много проблем, в том числе травмировались ключевые игроки. Но это не оправдание. Все мы понимаем, что Карпин планирует много приобретений из «Ростова» и из других команд. Здесь вопрос в том, сколько этот кредит доверия будет по времени. Мы все понимаем, что «Динамо» с таким бюджетом и таким количеством хороших, качественных футболистов должно быть как минимум в тройке

Я думаю, что Карпин на сегодняшний день — неплохая история для «Динамо». До зимы, конечно, никаких изменений в клубе не будет. Зима может что‑то поменять. Это время у нас в футболе очень коварное. Оно может повлиять как в отрицательную сторону, так и в положительную», - поделился Шишкин своим мнением с «Матч-ТВ».

И пожалуй мнение Шишкина не единственное, кто высказал вслух очевидные вещи на фоне без преувеличения плачевной картины московского «Динамо». В похожем ключе оценил работу Карпина и бывший полузащитник «Динамо» Александр Гришин.

«Очень много было ожиданий, а пока мы не видим ничего хорошего. Вот Станковича мы снимаем какой тур уже, а про Карпина ничего не говорим», - приводит слова Гришина федеральный телеканал.

Однако сам Карпин считает, что его рост как профессионала очевиден. В интервью специалисту задали вопрос, в чем он видит принципиальные отличия в своей работе со времен в «Спартаке».

«В том, что тренер Карпин до «Спартака» никого не тренировал, а теперь уже работает лет десять. Как тренер сейчас я точно сильнее, чем во времена работы в «Спартаке», – заявил Карпин «Sports.ru». Вполне объективно! Однако титулов за это время не прибавилось.

Эксперт Евгений Ловчев убежден, что специалисту просто нужно время для того, чтобы появились результаты. Об этом он рассказал в эфире «Матч-ТВ».

«Прогресса как такового я пока не вижу. Карпину нужно время. Команда будет, верю в это. Дайте человеку работать», - сказал эксперт.

На тот момент (в конце октября) «Динамо» находилось на восьмом месте турнирной таблицы РПЛ с 16 очками. С тех пор прошло три встречи. «Динамо» уступил «Зениту» (2:1), сыграл вничью с «Рубином» (0:0) и проиграл «Акрону» (2:1). В результате сине-белые опустились на 10 строчку. В их активе 17 очков.

После перерыва на игры сборных и до завершения первого круга подопечные Валерия Карпина проведут четыре встречи: против ЦСКА, махачкалинского «Динамо», «Ахмата» и «Спартака». Ниже красно-белым падать некуда, нужно что-то менять специалисту в «Динамо» или «Динамо» менять специалиста.