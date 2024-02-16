«Результат огромного труда»: Минниханов поблагодарил Минэкономики РТ за успешную работу

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Результаты экономического развития Татарстана – это совместная работа предприятий и органов власти республики с федеральными партнерами и ведомствами. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на итоговой коллегии Минэкономики РТ.

Минниханов также поблагодарил министра экономики Татарстана Мидхата Шагиахметова за успешную работу ведомства. «Вы сумели выстроить такую мощную созидательную работу как внутри республики, так и с федеральными партнерами», – отметил Раис РТ.

Он также похвалил коллективы и руководителей предприятий республики за добросовестный труд. «Этот успех – результат огромного труда коллективов и их руководителей. Мы всегда это помним, и вся наша работа нацелена на это», – подчеркнул Минниханов.

Он добавил, что нельзя забывать про оборонно-промышленный комплекс и обязательства в части СВО, которые предприятия республики выполняют в полном объеме.

В завершение Раис Татарстана отметил слаженную работу штаба по обеспечению социально-экономической стабильности в Татарстане, который возглавляет Шагиахметов.

«Очень предметно работает штаб, по большому счету все наши задачи, которые есть в национальных проектах и федеральных программах, реализованы, поэтому всем большое спасибо», – заключил Минниханов.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда».